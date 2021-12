Mille km per la ricerca sul cancro. Papà e figlia in sella nel ricordo di Mariangela Nicoletti

Tra Natale e Capodanno percorreranno in tutto mille chilometri in bici con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. È l’impresa che vede protagonisti un papà e una figlia – Maurizio e Alice Schenato – per ricordare la moglie a mamma Mariangela Nicoletti, di Trissino, scomparsa lo scorso 11 dicembre a 62 anni a causa di un tumore ai polmoni. “Sarà una bella sfida, sia fisicamente che psicologicamente, ma il suo amore ci darà la forza di andare avanti” si legge sulla piattaforma di crowdfunding gofundme.com, dove Maurizio e Alice hanno attivato la raccolta fondi con obiettivo 20mila euro.

“La mamma è scomparsa appena dieci giorni fa e io e il papà volevamo fare qualcosa insieme in suo ricordo – dice la giovane 26enne che è tornata a Trissino da Londra, dove vive e lavora da tre anni -. Papà è un grande appassionato della bici e anche io negli ultimi tempi mi sono avvicinata a questo sport. Abbiamo deciso di puntare ai 1000 chilometri in poco più di una settimana e allo stesso tempo attivarci per sostenere la ricerca Dal 24 al 31 dicembre percorreremo quotidianamente all’incirca 60-70 km. Ogni girono faremo ritorno a casa per poi ripartire il giorno seguente. Condizioni meteo permettendo dovremmo riuscire a raggiungere il traguardo nel tempo previsto”.

Oltre a ricordare Mariangela e a vivere un’esperienza padre-figlia intensa, per Alice e Maurizio la cosa importante è raccogliere fondi per l’AIRC. E ci stanno già riuscendo molto bene. A soli cinque giorni dalla pubblicazione dell’iniziativa sulla piattaforma di crowdfunding sono stati raccolti ben 19.976 euro. Per raggiungere l’obiettivo che si sono prefissati mancano poco più di 200 euro. “Non ci aspettavano tutto questo sostegno. Le persone che volevano bene alla mamma, gli amici di famiglia, i miei colleghi di lavoro si sono subito attivati con una donazione – prosegue Alice -. Visto che sta andando così bene molto probabilmente alzeremo la somma da raccogliere”.

Negli otto giorni in sella alla bici in memoria di Mariangela Nicoletti, donna che è sempre stata molto attiva e amante dell’alpinismo e dello sport in generale, Alice e il papà Maurizio terranno una sorta di diario di viaggio sui loro profili social raccontando come stanno andando le varie tappe. “Sarà un’occasione anche per ricordare quanto è fondamentale la ricerca per salvare delle vite” conclude la giovane. È possibile sostenere la raccolta fondi di Alice e Maurizio a questo link.