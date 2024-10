Padova, morta la 12enne travolta da un treno al passaggio al livello

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non ce l’ha fatta la 12enne che nel pomeriggio di ieri (11 ottobre) era stata investita da un treno a un passaggio a livello. La ragazzina è deceduta in serata all’ospedale di Padova. Arrivata al pronto soccorso, è stata accolta in condizioni disperate. Le sue condizioni non hanno permesso che fosse sottoposta a interventi chirurgici, ma i medici del pronto soccorso hanno lottato con tutti i mezzi per cercare di salvarla, prima di un arresto cardiaco risultato fatale.

L’incidente si era verificato sulla tratta ferroviaria che costeggia la zona industriale di Padova. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’Ordine, ma secondo una prima ricostruzione la 12enne, di origini ucraine, faceva parte di un gruppetto di coetanei che, come lei, hanno attraversato i binari poco prima che il treno sopraggiungesse. Era l’ultima del gruppo, e forse per questo non si sarebbe resa conto che non era più possibile oltrepassare la linea senza rischiare l’investimento.

Un incidente simile era accaduto a Piacenza, dove una ragazza indiana di 14 anni ha perso la vita schiacciata da uno scuolabus. Secondo quanto ricostruito, l’adolescente sarebbe scivolata tentando di salire sul mezzo, probabilmente già in movimento e con le porte in chiusura. La ragazza sarebbe finita sotto le ruote posteriori che avrebbero schiacciata senza lasciarle scampo.