Padova, neonata annegata nel wc. Indagata per omicidio una 29enne brasiliana

Sarebbe morta per annegamento la neonata scoperta nel bagno di un appartamento di un night club di Piove di Sacco, poco dopo essere stata partorita da una 29enne italo-brasiliana. La madre è piantonata in ospedale e su di lei pende l’accusa di omicidio aggravato. A raccontare i fatti accaduti nella provincia di Padova è la Procura che, spiega, “La neonata era stata trovata morta all’interno del water e appariva essere completamente formata”. La donna avrebbe scaricato l’acqua del wc tanto da causarne l’annegamento.

Secondo gli inquirenti, la 29enne avrebbe partorito “direttamente all’interno del wc dell’appartamento in cui alloggiava”, sostenuto il parto “senza chiedere l’ausilio di organi sanitari ne’ terze persone”, tirando poi lo sciacquone “dopo che la bambina già si trovava con la testa in basso all’interno del wc”. Una descrizione dei fatti che lascia attoniti, ma che rappresenterebbe la realtà dei fatti.

Della donna non si sa molto. Si sa che era arrivata da pochi mesi dalla Puglia a Piove di Sacco e lavorava nel night club sotto all’appartamento in cui viveva. L’ex proprietario del locale ha spiegato che si era accorto di quella gravidanza, ma che la giovane negava di aspettare un bambino. “Mi ero accorto della gravidanza, anche se lei negava, dicendo che aveva avuto problemi di salute. Non ci credevo, ma non ho voluto indagare. Di solito le ragazze rimanevano là per poco tempo, qualche settimana al massimo se avevano bisogno di un appoggio iniziale appena iniziato il lavoro”.