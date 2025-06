Malore alla Pria: morto un ragazzo di poco più di vent’anni

Tragedia all’ora di pranzo in località Pria ad Arsiero, dove un giovane di circa vent’anni è morto in seguito ad un malore.

Il dramma si è consumato intorno alle 13,30: ancora sommarie le informazioni su quanto accaduto. Pare che il ventenne abbia lasciato lo zaino a riva e sia entrato in acqua per nuotare: nel giro di poco tempo si è sentito male, andando a fondo: per soccorrerlo sono intervenuti alcuni bagnanti, che lo hanno tirato a riva e hanno allertato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza e l’elicottero del Suem 118, ma le cure dei sanitari sono state inutili: i ragazzo era già morto.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per risalire all’identità della vittima: si tratterebbe di un ventenne residente nel veronese, giunto ad Arsiero da solo. All’interno dello zaino, nessun documento d’identità, fatto questo che sta rendendo difficoltosa la sua identificazione. L’autorità giudiziaria ha già concesso il nulla osta per la rimozione della salma.

Notizia in aggiornamento

