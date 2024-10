Frana lungo la Sp46, i massi bloccano la strada in località Asse. Traffico in tilt

Strada statale 46 del Pasubio interrotta da questa mattina all’altezza di località Asse nel comune di Torrebelvicino a causa di uno smottamento roccioso che ostruisce entrambe le carreggiate: in attesa di un intervento da parte dei tecnici di Comune e Vi.Abilità, il tratto viario rimane quindi off limits.

Sul posto, oltre al sindaco del comune di Torrebelvicino, l’assessore alla viabilità, la Polizia Locale ed i Carabinieri, si è subito attivata anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Schio per un primo sopralluogo e l’allertamento agli enti preposti. All’origine della caduta di massi forse le forti piogge dei giorni scorsi, ad appesantire un terreno già di per sé particolarmente provato: fortunatamente, nel momento dell’episodio franoso, probabilmente alle prime ore di oggi giovedì 31 ottobre, non c’erano veicoli in transito. Inevitabili i disagi per i pendolari e per quanti di solito frequentano questo tratto d’importanza interregionale. In caso di necessità, in via alternativa, è possibile comunque deviare con un giro un po’ più ampio verso Enna o contrada Mondonovo.