Papa Francesco sta meglio, ma non celebrerà la messa di Pasqua

Papa Francesco, ricoverato al Gemelli da mercoledì scorso, sta meglio, ma non celebrerà la messa del giorno di Pasqua. A renderlo noto il cardinale Giovanni Battista Re prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio cardinalizio, precisando che sarà lui stesso a presiedere la sacra funzione in San Pietro domenica 9 aprile: “Io come decano celebrerò la messa della mattina del giorno di Pasqua”, e ha sottolineato che, vista l'attuale situazione, con il Papa ricoverato, “abbiamo certamente stabilito le Palme, il giovedì santo mattina e pomeriggio e la domenica, quando ci sarò io”.

Intanto, lo staff medico che segue il Pontefice al Gemelli, ha reso noto che, “nell'ambito di controlli clinici programmati, al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Papa potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni”.

E si susseguono in queste ore i messaggi di pronta guarigione per il Papa, tra cui quello del presidente americano Biden: “Jill ed io continuiamo a pregare per Papa Francesco e gli inviamo i nostri migliori auguri per una rapida e completa guarigione. Il mondo ha bisogno di Papa Francesco”, ha scritto su Twitter il presidente americano.