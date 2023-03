Incriminato Donald Trump, è la prima volta per un ex presidente Usa

. Le accuse precise non sono ancora note, ma il caso è quello del pagamento in nero a una porno star, Stormy Daniels, durante la campagna elettorale del 2016 per farla tacere sulla loro relazione. La notizia è stata data da tutti i grandi network americani., quando il magnate ha intenzione di ripresentarsi indipendentemente dai suoi guai giudiziari.

La Florida, ha annunciato il governatore, non estraderà Trump, che si trova a Mar-a-Lago. “La mia incriminazione è una persecuzione politica e un'ingerenza nelle elezioni”, ha commentato a caldo lo stesso Trump. “Questa caccia alle streghe contro di me si ritorcerà contro Biden”, ha aggiunto.

Cosa accadrà ora e quando Trump verrà chiamato a presentarsi alla procura non è ancora chiaro: i dettagli devono essere definiti dal Secret Service con le autorità di New York, anche se il legale dell'ex presidente ha assicurato che il suo assistito si presenterà spontaneamente e si sottoporrà alle procedure del caso, dalle impronte digitali alle foto. In tal caso dovrebbe essergli risparmiata l'umiliazione dell'arresto.

Con ogni probabilità, l'ex presidente verrebbe poi rilasciato su cauzione, con il giudice che potrebbe fissare delle restrizioni ai suoi viaggi in attesa del processo che potrebbe avere come risultato una semplice ammenda, se verrà considerata un'infrazione, o una sentenza fino a 4 anni in caso di reato.