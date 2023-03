Previsioni meteo 31/03-2/04, nuova fase di instabilità in vista del fine settimana

SITUAZIONE GENERALE

La pressione atmosferica sul Nord Italia tende a calare. Correnti occidentali, umide ed instabili portano molte nubi sul Vicentino e qualche breve precipitazione. Vari impulsi perturbati impattano sulle Alpi, alcuni di questi riusciranno ad entrare anche sulla Pianura Padana. Un tempo quindi tipicamente primaverile.

VENERDI 31 MARZO

Sulla nostra provincia sarà una giornata per lo più grigia, con parziali schiarite nel primo pomeriggio. La sera una rapida perturbazione porterà fenomeni sparsi soprattutto in pianura, mentre in montagna difficilmente si vedranno piogge o nevicate. su medio-basso Vicentino sono attesi generalmente 4-8 mm di pioggia. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.

SABATO 1 APRILE

Giornata molto variabile. Lungo la fascia prealpina ci sarà un po’ di instabilità pomeridiana con locali rovesci, fioccate oltre i 1.700 metri. Verso sera ampie schiarite fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature senza variazioni di rilievo, estremi termici in pianura tra 7 e 16 gradi.

DOMENICA 2 APRILE

Inizialmente cielo irregolarmente nuvoloso con momenti ancora soleggiati in pianura. Nella seconda parte della giornata il cielo si farà via via più nuvoloso con la formazione di rovesci lungo i rilievi e sul basso Vicentino. Punte di 5/10 mm di pioggia sulle Prealpi, quota neve 1.800 metri. Temperature stazionarie con valori nelle medie del periodo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per l’inizio della prossima settimana non si vedono ulteriori precipitazioni. Il clima sarà fresco, tipico dell’inizio della primavera, le temperature massime in pianura rimarranno al di sotto dei 20 gradi. Un aumento dell’instabilità per correnti più fredde da nord potrebbe arrivare da metà settimana in poi.