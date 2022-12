Peggiorano le condizioni di salute di Benedetto XVI. Papa Francesco: “Preghiamo per lui”

Per questo Papa, con un messaggio sorprendente misto a preoccupazione,. Tutto si è concentrato in pochi secondi nell’Aula Paolo VI dove Bergoglio era impegnato in udienza generale. “Nel silenzio sta sostenendo la Chiesa” ha detto il pontefice in merito al suo predecessore, prima di un saluto: “Chiedo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine”.

Peggiorano le condizioni di salute. Sarebbe questo a preoccupare la Chiesa Cattolica e il mondo intero. Rispondendo alle domande dei giornalisti, che chiedevano delucidazioni su quanto detto da Francesco, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha confermato che “nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici” ha poi aggiunto. Prima di spiegare che “Al termine dell’udienza generale Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI. Ci uniamo a lui nella preghiera per il Papa emerito”.

I due papi. Potremmo definirli così perché, a conti fatti, di questo si tratta. Dal 2 maggio 2013 dentro le Mura vaticane convivono Bergoglio e Ratzinger: il passato e il presente della Chiesa. Dopo la clamorosa rinuncia dell’11 febbraio 2013 e un periodo di circa quattro settimane destinato alla preparazione del conclave, Ratzinger ha rinunciato al soglio pontificio il 28 febbraio 2013, aprendo così la fase della “sede vacante”. In quel momento lascia per un breve periodo il Vaticano, prima di fare rientro dopo l’elezione di Francesco per prendere possesso della sua nuova dimora, il monastero Mater ecclesiae, dove vive attualmente assistito da monsignor Georg Gaenswein e dalle suore laiche.