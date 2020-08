Milan-Ibrahimovic: c’è l’accordo. Zlatan resta un altro anno per 7 milioni di euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

>La notizia era nell’aria da tempo nonostante uno stucchevole tira e molla. Adesso è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic sarà un giocatore del Milan anche nella prossima stagione. L’attaccante svedese, rappresentato dal “re dei procuratori” Mino Raiola, ha raggiunto infatti un accordo totale con il club rossonero per il rinnovo del contratto fino al giugno del 2021. Ibra, che avrà la maglia numero 9, è atteso a Milano già nella giornata di venerdi 28 agosto e nei prossimi giorni si metterà a disposizione di Stefano Pioli.

I messaggi social di Zlatan e le cifre dell’accordo. Ibrahimovic non è nuovo a messaggi criptici spediti via social. E quello pubblicato giovedi 27 agosto lo vede sdraiato in una sauna. Il testo di accompagnamento sembrava già far presagire un ritorno in grande stile in maglia rossonera. Le cifre del nuovo contratto siglato tra la società milanista e Ibra, sono quelle che erano filtrate nei giorni scorsi: l’attaccante percepirà uno stipendio netto di 7 milioni di euro senza bonus. A quasi 39 anni, per l’Italia è un record.

Le agevolazioni fiscali per il Milan e l’avvicinamento decisivo tra le parti. Grazie agli sgravi fiscali, la società rossonera al lordo spenderà 10,5 milioni e non 14, per pagare lo stipendio annuale del suo giocatore più rappresentativo. Ad avvicinare le parti è stato il rilancio del club nelle ultime ore. Ecco il motivo del messaggio social di Ibrahimovic (“la calma prima della tempesta”) aveva fatto intuire che la svolta era vicina.