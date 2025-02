Roma, appicca incendio all’aeroporto di Ciampino: arrestato un georgiano

negli uffici sotto la torre di controllo dell'aeroporto di(Roma).. L’uomo, in Italia da pochi giorni, ma non un migrante – spiega chi indaga – era sconosciuto alle forze dell’ordine. E' stato arrestato per i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento aggravato, incendio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

E' accaduto questa mattina intorno alle 7. Il 36enne ha seguito un controllore di volo che stava per prendere servizio e lo ha aggredito quando ha aperto la porta d’accesso alla torre, che si trova in una area aperta al pubblico e distante dal terminal dove accedono i passeggeri. Dopo aver spintonato il dipendente, l’uomo è riuscito ad accedere ai locali al piano terra. Il controllore di volo è riuscito a dare subito l’allarme e in breve tempo sono arrivati gli agenti della Polaria, che hanno bloccato il georgiano che nel frattempo era riuscito a dare fuoco ad alcuni mobili e apparati informatici che si trovavano in prossimità della porta d’accesso. Un principio d’incendio che ha provocato del fumo e reso necessaria l’evacuazione temporanea della torre di controllo.

Il rogo ha provocato lo stop del traffico allo scalo romano per alcune ore. Decolli e atterraggi sono stati sospesi nell’attesa che il fumo si disperdesse ma non sono stati rilevati danni alle apparecchiature di controllo del traffico aereo. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno confermato che le fiamme hanno interessato apparati elettrici e che nessuna persona è rimasta ferita. Ritardati i voli per Londra, Cracovia, Charleroi e Budapest. I voli in arrivo sono stati invece deviati verso Fiumicino. Inoltre, le linee di autobus sulla via Appia Nuova sono state deviate. Sull'accaduto indaga la polizia.