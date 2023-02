Ruby Ter, assolto Silvio Berlusconi: per i giudici di Milano “Il fatto non sussiste”

sulle presunte false testimonianze delle ex ospiti delle serate ad Arcore. Per i giudici di Milano: “il fatto non sussiste”.

Tutti assolti, anche gli altri 28 imputati, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori. Le assoluzioni, sempre con la formula “perché il fatto non sussiste”, hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug alias Ruby e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.

L’accusa chiedeva 6 anni per Berlusconi. Per il presidente di Fi l’aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio avevano chiesto una condanna a 6 anni di reclusione e una confisca da 10 milioni di euro. “Non c’è amarezza, è il nostro sistema giudiziario, abbiamo lavorato con profonda convinzione e le prove dal nostro punto di vista ci hanno dato la convinzione, che rimane, che ci siano state le false testimonianze e la corruzione”, ha detto Siciliano ai cronisti dopo la sentenza. Poi su un eventuale ricorso in appello ha risposto: “Fateci prima leggere le motivazioni”.

Soddisfatta la difesa. “È un’assoluzione con la formula più ampia e più piena possibile, non posso che essere enormemente soddisfatto, tre su tre!”, ha commentato l’avvocato Federico Cecconi, facendo riferimento anche alle precedenti assoluzioni per i due filoni a Siena e Roma.

L’assoluzione di Berlusconi ha ricevuto il plauso anche del premier Meloni e del ministro Tajani. “L’assoluzione di Berlusconi è una bellissima notizia che gli rende giustizia. Non avevo alcun dubbio sulla sua innocenza. La comunità di Forza Italia festeggia il suo leader”, ha scritto il ministro degli Esteri su Twitter. Nessuno di noi dubitava della sua innocenza. Mi auguro che sia finita quella stagione: è stata tutta una montatura nei suoi confronti come dimostra che Berlusconi è stato assolto perché il fatto non sussiste”.

Forza Italia chiede una commissione d’inchiesta. “Forza Italia chiede l’immediata calendarizzazione della proposta di legge sulla istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sull’uso politico della magistratura, per fare chiarezza su 25 anni di lotte giudiziarie usate come arma di scontro politico”. Lo ha detto nell’Aula della Camera il capogruppo di Fi Alessandro Cattaneo che ha aggiunto: “Diamo un abbraccio al presidente Berlusconi e chiediamo verità su anni di feroci battaglie giudiziarie”.

Anche per Meloni l’assoluzione è un’ottima notizia. “L’assoluzione di Silvio Berlusconi è un’ottima notizia che mette fine a una lunga vicenda giudiziaria che ha avuto importanti riflessi anche nella vita politica e istituzionale italiana. Rivolgo al Presidente Berlusconi a nome mio e del Governo un saluto affettuoso”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.