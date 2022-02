Sanremo 2022, vincono Mahmood e Blanco. Boom di ascolti per la finale: 13.380.000 spettatori e il 64,9% di share

E’ stata Sabrina Ferilli a questo punto a fare il suo ingresso sul palcoscenico dell’Ariston in veste di co-conduttrice: seduta accanto ad Amadeus ha recitato una specie di monologo in cui ha detto di aver scartato tutta una serie di temi importanti da affrontare, in realtà citandoli tutti. Si esibiscono poi Elisa e Irama e, dopo un intervento delle farfalle azzurre medaglie olimpiche a Tokyo, Michele Bravi, La Rappresentante di Lista, Emma e la coppia Mahmood & Blanco. Poi Highsnob e Hu. A seguire Gianni Morandi, dopodiché tutto l'Ariston batte le mani a tempo della canzone di Ditonellapiaga e Rettore.

Collegamento con la Costa Toscana che ha visto un medley di successi cantato da Orietta Berti accompagnata al piano da Fabio Rovazzi. Poi la gara è proseguita con Yuman e Achille Lauro.

Omaggio del Teatro Ariston all'indimenticabile Raffaella Carrà: standing ovation del pubblico per un assaggio in anteprima mondiale del musical “Ballo Ballo”, tratto dal film Explota Explota. “Semplicemente, la più grande di tutti – dice Amadeus aggiungendo – Aveva una personalità pazzesca, una grande intelligenza, sapeva arrivare al cuore della gente. Ed era una cantante straordinaria con 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, con canzoni che continuano a essere ascoltate e ballate”. Sono stati cantati brani indimenticabili, oltre a Ballo Ballo, non poteva mancare “A far l'amore comincia tu”, “Rumore”, “Fiesta”, riarrangiati ad hoc dal maestro Leonardo De Amicis, con le coreografie firmate per l'occasione da Laccio – uno dei giovani direttori artistici e coreografi italiani più eclettici e poliedrici – con l'amichevole coordinamento artistico di Sergio Iapino, inquadrato in platea. Solo una breve anteprima del tour globale che debutterà tra fine 2023 ed inizio 2024 e attraverserà i palcoscenici di tutto il mondo. 13 milioni 380 mila telespettatori pari al 64.9% di share. L'anno scorso l'ultima serata del festival aveva fatto segnare in media 9 milioni 970 mila telespettatori con il 54.4% di share. La finale del festival di Sanremo, che ha incoronato vincitori Mahmood & Blanco con Brividi, ha ottenuto. L'anno scorso l'ultima serata del festival aveva fatto segnare in media 9 milioni 970 mila telespettatori con il 54.4% di share.

suonata dalla banda della guardia di finanza. Dopodiché si comincia con la classifica generata dalla somma delle prime quattro serate ma i 25 Big in gara sono stati votati esclusivamente dal televoto da casa. Per i tre primi in classifica poi si è aperta una nuova votazione divisa equamente tra televoto da casa, giurie della sala stampa e demoscopica. Ad aprire la competizione canora è stato Il giovanissimo tiktoker Matteo Romano poi da Giusy Ferreri e Rkomi. La gara è proseguita con Iva Zanicchi, Aka7even, Massimo Ranieri, Noemi, Fabrizio Moro e Dargen D'Amico.