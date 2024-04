Amadeus dice addio alla Rai, l’annuncio al dg Rossi

Il contratto del conduttore con Viale Mazzini, in scadenza il 31 agosto, non verrà rinnovato. L’ex direttore artistico del Festival di Sanremo avrebbe formalizzato la sua decisione – a quanto apprende l’Adnkronos- in untenutosi questa mattina tra Ama e ilUn incontro cordiale, riferiscono le fonti. Rossi avrebbe preso atto della scelta, nonostante gli sforzi fatti dalla Rai nelle ultime settimane per trattenere il conduttore di Affari Tuoi e degli ultimi cinque festival della canzone italiana.

Il lungo sodalizio con la televisione pubblica si interrompe, a quanto pare, per la volontà di Amadeus di impegnarsi in nuove sfide professionali. Dove? Secondo i rumors il conduttore migrerà sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery, in un’operazione che costerà all’emittente 100 milioni di euro.

Al Nove – rete che quest’anno ha già accolto Fabio Fazio – Amadeus potrebbe essere impegnato su più fronti. Da quanto trapela, il gruppo americano gli avrebbe offerto un ruolo dirigenziale, i cui dettagli non sono noti al momento, uno spazio in prime time ma soprattutto la conduzione in access prime con un titolo “rubato” proprio alla prima rete del servizio pubblico: il collaudatissimo “Soliti Ignoti”, condotto con successo da Amadeus dal 2017. Con l’aggiunta di un’importante offerta economica, una cifra che si aggirerebbe tra i 2,5-3 milioni di euro l’anno.

Il presentatore dovrebbe rimanere alla guida di “Affari Tuoi” fino al prossimo 1° giugno, condurrà a maggio dall’Arena di Verona “Una Nessuna Centomila” con Fiorella Mannoia e, come annunciato oggi dal suo amico Fiorello, sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata stagionale di “Viva Rai2” in onda il prossimo 10 maggio.