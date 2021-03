Sanremo: Gaudiano vince tra le Nuove proposte

La 71esima edizione del Festival di Sanremo assegna i primi premi in attesa della finale di stasera.Alla consegna del premio il giovane cantante commosso ha detto: “Una vittoria dedicata a mio padre che non c'è più e alla mia famiglia. Due anni fa mio padre è andato via ma adesso lo sento qui con me".

Secondo Davide Shorty con "Regina", terzo Folcast con "Scopriti", quarto Wrongonyou con il brano "Lezioni di volo". A votare sono stati chiamati la sala stampa (33%), la giuria demoscopica (33%) e il pubblico con il televoto (34%). La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi è la loro madrina, a coronare la gara c'è Mahmood, simbolo di Sanremo Giovani e vincitore del Festival del 2019.

Gli altri premi tra le nuove proposte. Va a Wrongonyou il Premio della Critica Mia Martini. Con "Lezioni di volo" il cantante ha avuto 22 preferenze. A Davide Shorty 21, Gaudiano 11. Davide Shorty vince il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, con il brano Regina.

Nella classifica dei big della quarta serata. Colapesce e Dimartino si aggiudicano il primo posto della classifica della sala stampa, seguiti da Maneskin e Willie Peyote. In graduatoria generale, quella che tiene conto anche delle serate precedenti, resta saldo in vetta Ermal Meta, seguito da Willie Peyote e Arisa.