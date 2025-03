Parole a confine raddoppia: quattro i Comuni coinvolti, 13 gli appuntamenti in programma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si apre il 31 Marzo la ventunesima edizione di Parole a confine, il Festival della

letteratura e oltre che dal 2004 unisce paesi e territori. Quest’anno, tra gli organizzatori,

accanto ai Comuni di Carrè e di Chiuppano, torna il Comune di Caltrano, che quattro anni fa si era ritirato dalla rassegna, e si aggiunge il Comune di Piovene Rocchette, che si inserisce così in questa proposta culturale composta da incontri, cultura, con l’obiettivo di abituarsi a superamento i confini interiorizzati.

“Abbiamo giocato con le parole – spiegano Igor Brunello, promotore e fondatore di questo progetto culturale – affidandoci al potere evocativo dei loro suoni, rimbalzando inconsciamente tra le associazioni da loro suggerite, convinti come siamo che solo lasciandoci andare possiamo esplorare territori inesplorati. Siamo partiti da una suggestione del gruppo di lavoro del Festival ragazzi che voleva esplorare il tema del tempo, lanciando proprio la parola “vento” e lasciandola rimbalzare: vento, meteorologia, tempo, memoria, viaggio, avventura, libertà, evoluzione, parole, gioco, leggerezza e ironia. Il programma riflette questa catena linguistica, che ci ricorda come la creatività possa essere una risposta all’arida rigidità del presente, che vorrebbe ingabbiare il mondo in categorie e verità assolute ed immutabili”.

Parole a confine continua quindi ad essere il luogo della contaminazione, del fluire, del gioco e del dialogo. Il festival si aprirà lunedì 31 marzo, alle 20:45, presso il centro culturale Caradium di Carrè, con Gian Marco Griffi che presenterà il suo libro Ferrovie del Messico, già finalista del Premio Strega.

Mercoledì 2 aprile alle 20:45, sempre presso il centro culturale Caradium di Carrè, il

fumettista Andrea Lorenzon, creatore di Cartoni Morti, svelerà il dietro le quinte del suo universo animato.

Giovedì 3 aprile, alle 20:45, a Caltrano, presso la Sala Parrocchiale, con

Saba Anglana, la nota cantante e scrittrice italiana di origine somala, che presenterà il suo libro La signora meraviglia: storia di viaggi, culture, burocrazie, discriminazione, ma

soprattutto lotta, resistenza, dignità, libertà.

Sabato 5 aprile alle 20:45 presso l’auditorium di Chiuppano, Roberto Mercadini presenterà lo spettacolo teatrale “La bellezza delle parole. Storie che parlano del parlarsi”. Il celebre narratore, scrittore e divulgatore, ospite fisso del programma “Splendida cornice” di Geppi Cucciari, ci condurrà in un viaggio attraverso i paradossi e i prodigi del linguaggio. Ingresso a pagamento.

Martedì 8 aprile alle 20:45 presso l’auditorium di Piovene Rocchette, sarà la volta di Tindaro Granata che torna al festival con il suo monologo Vorrei una voce, spettacolo

nato dall’incontro con le detenute di alta sicurezza del teatro piccolo Shakespeare nella casa circondariale di Messina. Un viaggio attraverso le canzoni di Mina. Ingresso a pagamento.

Giovedì 10 aprile alle 20:45 presso Palazzo Colere a Chiuppano sarà la volta di Federica De Paolis che presenterà il suo libro Da parte di madre: un viaggio nel tempo e nella memoria di una storia familiare.

Sabato 12 aprile presso la palestra comunale di Caltrano, alle 20:45, sarà la volta del

concerto de Lamante, nome d’arte di Giorgia Pietribiasi, una delle voci più interessanti della scena indipendente italiana, che porterà sul palco “In memoria di”, il suo album che intreccia ricordi, radici e storie familiari, con sonorità intime e potenti e uno sguardo tagliente sul femminile. Ingresso a pagamento.

Il Festival si chiuderà poi domenica 13 aprile alle 17:30 a Carrè presso il centro culturale

Caradium con Poetry Slam – once upon a time, una competizione giocosa di poesia

performativa in cui i poeti e le poetesse si sfideranno con i loro versi in tre round. Parole che inventeranno mondi e relazioni.

Il Festival ragazzi-Vietato ai maggiori

Come ogni anno, nelle due settimane dell’evento, il territorio dei tre comuni si accenderà di appuntamenti e incontri per i più piccoli e per le scuole, che quest’anno ruoteranno attorno al tema del tempo. Verrà diffuso il Magazine Womby, con appuntamenti e curiosità. Un vento che soffia da Oriente porterà i bambini al cinema, il 6 aprile, a Caltrano alle 16 presso la Sala Parrocchiale. Laboratori sul vento e incontri con meteorologi di 3B Meteo accompagneranno i bambini ad esplorare il cielo e a scoprire i segreti del tempo. A Palazzo Colere, poi, sarà allestita la Galleria del Vento, che i ragazzi potranno visitare.

Domenica 25 maggio prevista una gita ai magazzini del vento di Trieste.

Per info su tutta la rassegna: biblioteche di Chiuppano (telefono 0445/892972), Caltrano (0445/390667) e Carrè (0445/893047), sul sito paroleaconfine.it e sulla relativa pagina

Facebook Parole a Confine.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero, a parte gli spettacoli teatrali e il concerto, per i quali biglietti saranno disponibili sia sul portale liveticket.it sia presso le biblioteche di Caltrano, Carrè e Chiuppano, oltre che le sere dell’evento, direttamente in loco.