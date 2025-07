Scomparsa in Tunisia, sta bene Valentina Greco. Ritrovata in un armadio di casa sua

, la 42enne cagliaritana residente in Tunisia, di cui non si avevano più notizie dal 9 luglio. L’ultimo contatto telefonico con la madre, a cui aveva detto che lo smartphone le stava dando dei problemi, poi il silenzio.

La donna è stata ritrovata in un armadio di casa sua a Sidi Bou Said, dalla polizia tunisina, con il supporto dell’ambasciata italiana a Tunisi. Secondo quanto riferito alla madre, sarebbe svenuta mentre faceva le pulizie. Ripresasi, Valentina si sarebbe ritrovata chiusa dentro, forse a causa dei suoi gatti che avrebbero bloccato le ante. Una spiegazione che, però, non convince del tutto le autorità tunisine che la ascolteranno domani, per avere un quadro più chiaro della vicenda.

Anche l‘avvocato della famiglia definisce la versione “inverosimile”. “È una versione quanto meno strana e che lascia molte perplessità”, ha dichiarato l’avvocato Gianfranco Piscitelli. Anche perché la polizia, che aveva già perlustrato l’abitazione in precedenza, non l’aveva trovata. “Se fosse stata lì per tutto il tempo, significherebbe che i sopralluoghi sono stati inefficaci”, ha aggiunto il legale.

Le condizioni fisiche della donna sono buone, ma è stata comunque ricoverata in via precauzionale per ulteriori accertamenti. Nel frattempo i parenti sono arrivati in Tunisia per starle accanto.



Minacce o stalking tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti. La vicenda di Valentina Greco lascia ancora tanti interrogativi aperti. La 4enne si è trasferita in Tunisia tre anni fa dove lavora con agenzie umanitarie locali, a favore dei diritti umani, dei rifugiati e delle donne. La sua scomparsa potrebbe essere legata al suo lavoro. Alcune amiche hanno poi riferito che, nei giorni precedenti alla scomparsa, aveva respinto le attenzioni insistenti di un uomo. Non si esclude però anche un malessere personale o un allontanamento volontario per motivi spirituali: Valentina è infatti affascinata dal sufismo, corrente mistica dell’Islam.