Gaza, Israele prepara l’operazione di terra nel centro della Striscia, è la prima volta. Ancora morti in fila per il cibo

, importante città al centro dell'enclave palestinese. Finora l'Idf non aveva condotto alcuna operazione terrestre nella zona, rendendola uno dei centri in cui si sono riversati molti sfollati e il centro operativo di molte organizzazioni internazionali. Questa mattina, alle prime ore del giorno, l'Idf ha ordinato l'evacuazione della zona, in previsione dell'imminente espansione delle sue truppe nell'area. Lo riporta il Times of Israel.

“L’Idf continua ad operare con grande forza per distruggere le capacità del nemico e le infrastrutture del terrore nella zona, mentre espande le sue attività in un’area in cui non ha mai operato prima”, ha affermato su X il portavoce dell’Idf in lingua araba, Avichay Adraee. In un comunicato stampa pubblicato su Telegram si legge che “finora sono stati smantellati centinaia di siti di infrastrutture terroristiche, sono state localizzate numerose armi e decine di terroristi sono stati eliminati. Le truppe del Genio da combattimento della 401esima Brigata hanno individuato e smantellato i tunnel sotterranei del terrore nell’area di Jabaliya, che misurano 2,7 chilometri di lunghezza e circa 20 metri di profondità”.

Sono almeno 15 i palestinesi che sono stati uccisi da questa mattina all’alba in attacchi israeliani a Gaza. Lo riporta il sito di al Jazeera, citando fonti ospedaliere che precisano che nove sono stati uccisi ai punti di distribuzione di aiuti alimentari.

Secondo al Jazeera, 38 dei 116 palestinesi uccisi ieri a Gaza sono morti mentre erano in fila davanti ai centri della Gaza Humanitarian Foundation, l’organizzazione americana che distribuisce il cibo sulla base di un piano formulato da Israele e Usa dopo lo stop all’accesso delle organizzazioni Onu nella Striscia per portare aiuto alla popolazione civile stremata dalla guerra e dalla fame.





Previsto per oggi l'arrivo di tre camion dell'Oms carichi di medicinali e forniture mediche. Hamas invita la popolazione a proteggere il convoglio.