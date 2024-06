Si abbassano le temperature nel weekend. A Milano violento nubifragio. Allerta maltempo in due regioni

Migliorano le temperature. Oggi sono solo due le città da allerta massima per il caldo, Bari e Campobasso, mentre domani quasi tutte le città monitorate torneranno al bollino verde indice dell’allontanamento del torrido anticiclone africano dalla Penisola. Piogge e temporali hanno raggiunto il Nord: la Protezione civile ha diramato un‘allerta arancione per zone di Veneto e Trentino Alto Adige e gialla in altre zone di queste due regioni e di Valle d’Aosta e Lombardia.

Ieri sera intanto su Milano si è abbattuto un violento temporale: sono state circa un centinaio le chiamate di soccorso per alberi pericolanti e cornicioni caduti. Fortunatamente non si registrano feriti.

La zona maggiormente interessata dal nubifragio nei 10-15 minuti in cui sul capoluogo si sono rovesciati svariati millimetri di acqua è stato il piazzale del Cimitero monumentale, dove per la caduta di un albero in via Luigi Nono è stata interrotta la linea aerea che alimenta alcune linee tramviarie, come la ’14’, ’16’ e ’12’. La metropolitana ha invece continuato a svolgere regolare servizio. Un altro albero è caduto anche in via Procaccini, e piante danneggiate sono state segnalate al Parco Sempione e in zona Triennale. Temporali ci sono stati anche nelle zone di Corsico, Abbiategrasso, Melegnano, Treviglio, Lodi, e a nord verso Cantù ed Erba. La perturbazione, che ha attraversato la città da Nord-Ovest a Nord-Est si è spostata verso la provincia di Bergamo.