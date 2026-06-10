Spazio: la Nasa prepara il nuovo sbarco sulla Luna e il pilota di Artemis III sarà l’italiano Luca Parmitano
Parmitano è l’unico astronauta non statunitense a far parte dell’equipaggio. Di seguito gli altri membri. Al comando della missione Artemis III: Randy Bresnik, che ha un addestramento da pilota proprio come il nostro astronauta. Specialisti di missione: Frank Rubio, veterano della Nasa, e Andre Douglas, che era stato assegnato come riserva nella missione Artemis II. Un emozionatissimo Luca Parmitano ha commentato: “Mi scuso per essere così emozionato, sono onorato, ma sono soprattutto grato a tutti coloro che mi hanno permesso di arrivare a questo volo”.
Le altre parole dell’astronauta italiano. Parmitano ha aggiunto: “La mia base di lancio è stata il mio Paese, l’Italia, che mi ha dato l’istruzione necessaria per arrivare a questa missione. L’Esa è stata la torre di lancio, che mi ha permesso di costruire relazioni e di esprimere tutto il mio potenziale. La Nasa è stato il razzo, che ringrazio per avermi permesso di far parte di questo incredibile equipaggio”. Poi Parmitano ha ringraziato la sua famiglia, in particolare le figlie dicendo: “Siete l’energia per la mia anima”.