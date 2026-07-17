Spotorno: ragazzo muore folgorato al luna park

Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. L’allarme è stato lanciato verso le 23 poi il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale San Paolo di Savona. Nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane, un ragazzo di Saronno, giocava con un “Calciometro”, in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone da calcio, quando è stato investito da una forte scarica elettrica.

Sulla zona, poco prima dell’incidente, si era abbattuto un acquazzone e si ipotizza che l’acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell’impianto e che quando il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi sarebbe rimasto folgorato entrando in contatto con una parte della struttura.

La polizia locale della cittadina ha sequestrato la parte di baracconi coinvolte nell’incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini ha emesso un’ordinanza di chiusura totale del Luna Park di Spotorno.