Strage di Brandizzo, Procura di Ivrea: “Gravi violazioni della procedura di sicurezza”

La procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione, sulle indagini relative all’incidente alla stazione di Brandizzo, nel Torinese, che nella notte tra mercoledì e ieri è costato la vita a cinque operai travolti da un treno in corsa, ha dichiarato: “Dalle prime indagini emergono gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell’incidente. Ci sono profili di responsabilità per i quali saranno a breve indagate alcune persone”.



La procuratrice parlando dell’inchiesta ha poi sottolineato: “Gli accertamenti proseguono per verificare se può essere considerata sicura la procedura complessiva. Quanto accaduto ha reso palese che il meccanismo di garanzia non era sufficiente a tutelare un lavoro così delicato in una sede pericolosa come quella dei binari ferroviari”. La procura non esclude il dolo eventuale per i reati di omicidio e disastro.

Sono due le persone che si sono salvate. Si tratta di Andrea Girardin Gibin, 53enne di Borgo Vercelli caposquadra della Sigifer, e Antonio Massa, 45 anni, tecnico manutentore di Rfi, sono ancora sotto shock. “Il treno – ha dichiarato Gibin – non l’ho neanche sentito arrivare. Ho alzato lo sguardo e sono stato abbagliato dalle luci del convoglio. Mi sono lanciato in avanti, sul secondo binario. Lo spostamento d’aria provocato dal treno mi ha buttato a terra”. Antonio Massa che era a pochi passi dal collega Gibin, su un altro binario, intento a compilare una relazione di servizio, racconta: “Non mi sono accorto di nulla, il treno non l’ho visto arrivare”.

Tra i primi a sentire il loro racconto c’è stato il sindaco di Chivasso, Claudio Castello, che ha annunciato il lutto cittadino, in ospedale col sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni.

Nello stesso reparto, a pochi metri dai due sopravvissuti, ci sono i due macchinisti che guidavano il convoglio. Non hanno subito lesioni nell’incidente, ma hanno riportato un forte shock per l’accaduto, tale da indurre i medici a trattenerli in ospedale come gli operai. Le dimissioni per tutti e quattro sono arrivate nel tardo pomeriggio.