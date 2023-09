Previsioni 2-5 settembre: cielo sereno e temperature in salita, anche di molto sopra la media

Evoluzione generale

Almeno fino a martedì persisteranno condizioni di alta pressione. La caratteristica meteorologica saliente sarà l’aumento delle temperature, che arriveranno ad essere sopra la media anche di molto.

Pomeriggio/sera di venerdi 1 settembre

Sulla pianura non si verificheranno precipitazioni e cielo da sereno o poco nuvoloso sulle zone meridionali a poco o parzialmente nuvoloso sulle zone settentriali. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti con locali piovaschi/rovesci di pomeriggio. Temperature in aumento leggero/moderato rispetto a giovedì, prossime alla media.

Sabato 2 settembre

Cielo: Sulla pianura cielo poco o parzialmente nuvoloso fino al mattino e sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio, sui monti in prevalenza poco nuvoloso e a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso

Precipitazioni: Sui monti probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi di pomeriggio, per il resto assenti.

Temperature: Rispetto a venerdì e alla media saranno più alte in modo leggero/moderato.

Venti: Deboli/moderati, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza mentre altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Domenica 3 settembre

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso fino al mattino e poco o parzialmente nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Fino al mattino senza variazioni di rilievo e dal pomeriggio in aumento leggero/moderato rispetto a sabato.

Venti: In alta montagna da deboli/moderati a moderati/tesi col passar delle ore, da nord. Per il resto deboli/moderati, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza mentre altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Lunedi 4 settembre

Non si verificheranno precipitazioni, cielo poco nuvoloso, temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

Martedi 5 settembre

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature senza variazioni di rilievo eccetto diminuzioni di notte sulla pianura. Previsore: Stefano Veronese