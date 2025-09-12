Testamento Giorgio Armani, svelate le quote agli eredi

E’ stato reso noto il contenuto del testamento di Giorgio Armani, aperto cinque giorni la sua morte, avvenuta il 4 settembre.

Nelle ultime volontà del re della moda, alla Fondazione Giorgio Armani va l’intera proprietà di Giorgio Armani Spa, 9,9% di azioni in proprietà, 90% in nuda proprietà delle azioni di cui l’usufrutto è assegnato a Pantaleo dell’Orco, compagno di Armani, ai tre nipoti dello stilista e alla sorella Rosanna. La Fondazione Armani dopo 12 mesi ed entro i 18 mesi dall’apertura della successione dello stilista dovrà cedere in via prioritaria a uno tra gruppo LVMH, gruppo EssilorLuxottica, Gruppo L’Oreal squadra il 15% percento della società Armani. La quota potrà essere ceduta anche ad altre società o gruppo societario operanti nel mondo della moda e del lusso e di pari standing con le tre menzionate, con priorità per gruppi con cui Armani ha già partnership, individuato dalla fondazione con l’accordo di Leo Dell’Orco o, se non fosse più in vita, di Andrea e Silvana o loro superstite.

Inoltre, Giorgio Armani impone nel testamento, “Dopo la vendita a un gruppo della moda e del lusso del 15% del capitale di Armani Spa, a decorrere dal terzo anno ed entro il quinto anno dalla data di apertura della successione di cedere al medesimo acquirente un’ulteriore quota pari a un minimo del 30% fino a un massimo del 54,9% del capitale. O in alternativa la quotazione in Borsa tra 5 o al massimo 8 anni. Con la Fondazione che scenderà come minimo al 30,1%”.

Il compagno e braccio destro di Giorgio Armani, Pantaleo dell’Orco, avrà il 40% dei diritti di voto nell’azienda della moda fondata dallo stilista. Il 30% dei diritti spetteranno alla Fondazione, il 15% ciascuno ai nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana. A Roberta Armani e a Rosanna Armani sono state assegnate azioni senza diritto di voto. Armani ha pensato anche al manager della sua società, Michele Morselli, e a sua figlia Bianca, che lo stesso stilista in una intervista tempo fa aveva confessato di considerare “quasi come mia figlia”. Lo stilista ha destinato a Morselli due tranche Btp per un valore nominare di 2.070.000 e 30.000.000, più il conferimento di una polizza a un fondo il cui controvalore andrà a Bianca tra i 25 e i 30 anni di età.

Le case sono rimaste alla famiglia. Giorgio Armani ha lasciato la piena proprietà, pari a una quota del 75%, della società L’Immobiliare Srl alla sorella Rosanna e ai nipoti Andrea Camerana e Silvana Armani, ai quali lascia anche la restante quota pari al 25% in nuda proprietà. L’usufrutto andrà invece a favore di Dell’Orco. Alla società fanno capo gli immobili di Saint Tropez, Antigua, Broni e Pantelleria.