Da Thiene alle passerelle di Parigi: Rachele Dal Lago, le creazioni alla Fashion Week francese

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Dalle aule dell’università di Milano alla passerella più esclusiva di Parigi, inseguendo un sogno fatto di stoffa, creatività e determinazione. E’ Rachele Dal Lago, 22 anni di Thiene, che con ago e filo sta costruendo il suo futuro nel mondo della moda. La giovane studentessa di Thiene, ormai prossima alla laurea in Fashion Design alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (NABA), ha appena incassato un prestigioso riconoscimento internazionale che corona il suo percorso di studi.

La studentessa è stata infatti ufficialmente invitata dall’École Duperré di Parigi, una delle istituzioni francesi più importanti e storiche nel mondo della moda e del design, a prendere parte a un esclusivo fashion show internazionale. La sfilata si terrà dal 6 al 9 luglio 2026, inserendosi nella cornice d’eccezione della celeberrima Haute Couture Fashion Week parigina. L’invito rappresenta una doppia soddisfazione: da un lato Rachele Dal Lago avrà l’onore di rappresentare l’accademia italiana NABA nella capitale francese, dall’altro potrà presentare tre outfit della propria collezione personale ad una platea d’élite composta da professionisti, buyer e operatori del settore arrivati da ogni angolo del pianeta.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’École Duperré e la nota designer Colomba Leddi, riunirà studenti e giovani creativi internazionali in uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario mondiale della moda. Il programma parigino prevede un’immersione totale nel fashion system: visite guidate all’interno di esclusive gallerie d’arte, storiche maison e boutique d’alta moda, oltre a intense sessioni di networking e tavole rotonde dedicate al confronto diretto con i massimi esperti del settore.

Dietro la collezione scelta per la catwalk di Parigi c’è una forte impronta industriale e di ricerca nei materiali. Per dare vita alle sue creazioni e creare delle solide basi per la sua carriera, la giovane thienese ha sviluppato importanti collaborazioni con aziende leader della filiera tessile e manifatturiera: Tonello, Zaitex, la Divisione Marzotto-cotoni di Sondrio e Officina 39.

Per Rachele Dal Lago un traguardo che non è solo un punto d’arrivo che premia il suo percorso di studi ed il suo impegno, ma rappresenta un trampolino di lancio nel mondo della moda.

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