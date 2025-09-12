Il salvataggio di Scheggia: una cavalla in pericolo recuperata con l’elicottero dei pompieri

Cade e rimane intrappolata nella vegetazione, rischiando di morire di paura. Ma i pompieri vicentini saranno alla fine i suoi salvatori. Intervento di salvataggio animali riuscito alle 10:40 di oggi, con i vigili del fuoco chiamati in località Toara a Villaga per una missione di recupero davvero insolita: portare in salvo, non senza difficoltà logistiche, una cavalla scivolata in un dirupo.

La squadra del distaccamento di Lonigo, composta da cinque operatori, si è fatta strada nel fitto sottobosco con delle motoseghe per raggiungerla cavalla. Scheggia, questo il nome dato all’equino dai suoi proprietari, era caduta per tre metri in una zona impervia.

Viste le difficoltà, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago del nucleo vigili del fuoco di Venezia. Una volta sul posto, dal velivolo è stato calato un operatore specializzato che, con l’aiuto della squadra a terra, è riuscito a imbragare l’animale. La cavalla è stata sollevata in sicurezza e, una volta fuori dal dirupo, è riuscita a camminare autonomamente, a quanto pare evitando anche qualsiasi infortunio.

Scheggia è stata quindi visitata da un veterinario e, fortunatamente, le sue condizioni di salute sono buone e sarà a breve restituita ai proprietari. L’intera operazione si è conclusa nell’arco di un paio d’ore, con successo, come si auspicava.

