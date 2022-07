Tragedia Marmolada, recuperati altri resti. Procuratore di Trento esclude la prevedibilità dell’evento

“Si ipotizza si tratti dei corpi di alpinisti appartenenti alla stessa cordata”, fanno sapere dalla provincia di Trento. Le ricerche della Protezione Civile trentina e del Soccorso alpino stanno proseguendo senza interruzione. Oggi in procura a Trento si è tenuta una riunione operativa tra gli organi inquirenti che indagano sulla tragedia della Marmolada “sulla linea d’indagine da impostare”.

“La prevedibilità dell’evento è esclusa, non c’è, noi apriamo tutte le porte che abbiamo davanti per verificare cosa è successo e ricostruire il fatto”, ha detto il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi, sull’inchiesta per disastro colposo aperta in seguito al disastro della Marmolada. Poi ha aggiunto: “Sentiremo persone, vedremo filmati e coinvolgeremo il mondo scientifico per fare prove per capire, dal punto di vista idraulico, come mai c’era questa grossa massa d’acqua”.