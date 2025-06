Il valdagnese Andrea Gallo nuovo gestore di Capanna Punta Penia sulla Marmolada

L’aspetto che lo preoccupa di più? La gestione della logistica: “Portare a 3343 metri cibo, attrezzature, legna è complicato. Fortunatamente, Aurelio ci sta dando aiuto concreto e tanti consigli sull’organizzazione. Le sue conoscenze sono fondamentali per avviare l’attività”. L’apertura è prevista a metà giugno, per tre mesi. “Manterremo un’ospita casalinga, magari più completa ma semplice”, racconta.

Della Marmolada Andrea e Tobia si considerano “ospiti” e per questo si impegneranno, anche attraverso i social, a diffondere un massaggio di rispetto per la montagna. In questi giorni, con pale e motosega, stanno lavorando per tagliare la neve alta 4 metri e molto compatta, in modo da preparare la struttura per la riapertura di metà mese.

