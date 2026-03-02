Tram deragliato a Milano: il conducente è indagato per disastro ferroviario colposo

Tram deragliato a Milano. Il conducente è stato iscritto nel registro degli indagati dopo il terribile incidente dello scorso 27 febbraio. Per lui l’accusa è di disastro ferroviario colposo. L’ipotesi di reato è contenuta nella relazione investigativa che è stata inviata dalla polizia locale alla procura della Repubblica di Milano.

Cosa è successo. L’uomo, un sessantenne con trentacinque anni di servizio, ha raccontato di aver sentito un forte dolore alla gamba e poi aver avuto un mancamento: “Era diventato tutto nero e ho perso il controllo”, ha dichiarato poco prima di lasciare l’ospedale Niguarda.

La dinamica. Il convoglio, un tramlink di ultima generazione, stava percorrendo viale Vittorio Veneto, quando dopo aver preso a forte velocità una curva verso via Lazzaretto, è nel centro del capoluogo lombardo. Anche la polizia locale sta collaborando con la magistratura per ricostruire la dinamica del deragliamento del tram 9. Sotto la lente d’ingrandimento anche un eventuale malfunzionamento del sistema di sicurezza chiamato ‘uomo morto’. L’incidente ha provocato due vittime e una cinquantina di feriti.

Le indagini proseguono. Sequestri e acquisizioni di documenti sono in corso, da questa mattina, nella sede di Atm in via Monte Rosa, l’azienda dei trasporti di Milano.