Grave ciclista travolto all’alba da un furgone, che si allontana. Indagini in corso

Un ciclista è stato investito da un furgone-pirata questa mattina all’alba a Brendola. Secondo le prime informazioni raccolte, all’incidente hanno assistito alcuni testimoni.

L’uomo, che probabilmente si sta recando al lavoro, è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Arzignano, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora è caccia al pirata della strada, che non si è fermato a prestare soccorso: su quanto accaduto, infatti, indagano la polizia locale e i carabinieri, che stanno anche esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Notizia in aggiornamento

