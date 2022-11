Un terremoto di magnitudo 5.7 nelle Marche. Scuole chiuse e circolazione ferroviaria sospesa

Al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Ancona si sono recate una decina di persone rimaste ferite nei momenti di agitazione e fuga o per crisi di panico.

L’Ingv ha escluso qualsiasi rischio legato a possibili tsunami. “Appena 6 minuti dopo il sisma – si chiarisce – il nostro centro ha diramato un messaggio di informazione, che non è un messaggio di allerta ma informa che c’è stato il sisma per attivare i controlli lungo le coste. Allo stato attuale non c’è nessun rischio. Ci sarebbe stato con una magnitudo più grande, di 6.5. Il messaggio che abbiamo diramato si attiva per terremoti di 5.5 in mare o lungo la costa nel Mediterraneo. Se ci fosse stato uno tsunami si sarebbe sviluppato pochi minuti dopo”.