Forte scossa sismica ai Campi Flegrei: altra notte di paura a Napoli

Notte di paura a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei, dove una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha interessato una parte dell’area. Erano le 01.25 quando molti residenti sono scesi in strada in seguito alla scossa. Alla prima scossa di magnitudo 4.4 ne è seguita un’altra a distanza di un quarto d’ora, all’1.40, di magnitudo 1.6, sempre con epicentro l’area dei Campi Flegrei. Poi una di magnitudo 1.1 all’1.47.

Il sisma è stato avvertito in un’ampia area a ridosso del capoluogo partenopeo e in diverse aree della Campania. L’epicentro della scossa principale è stato registrato in mare, a soli due chilometri di profondità, nei pressi di via Napoli, dove comincia il Comune di Pozzuoli e poco dopo il confine con la città di Napoli. A Pozzuoli i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il crollo di un controsoffitto e hanno tratto in salvo una persona. Si tratta di una donna che è rimasta ferita ma non è in gravi condizioni.

Momenti di tensione sono stati registrati all’esterno della ex base Nato di Bagnoli, dove centinaia di persone hanno trovato riparo. Alla base delle proteste la chiusura dei cancelli che sono stati forzati dalle persone in cerca di un luogo dove poter trascorrere la notte in macchina. Le forze dell’ordine hanno cercato di contenere la protesta e sono nati dei diverbi che comunque non sono sfociati nel contatto fisico.

In molti hanno fatto notare che l’area della ex base Nato dovrebbe essere accessibile da protocollo in questi casi per accogliere le persone in caso di emergenza. Intanto scuole chiude oggi nelle zone interessate dal terremoto.