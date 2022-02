Vaccini, l’annuncio di Figliuolo: “Dal 1° marzo la quarta dose per i soggetti fragili”

A partire dal mese di marzo comincerannoA darne l’annuncio è stato il commissario straordinario per l’emergenza, secondo cui per il nuovo piano di inoculazioni sarà mantenuta l’organizzazione attualmente in atto. “Stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni ci stiamo occupando di individuare bene le platee. Ovviamente sarà abbastanza estensiva per le categorie fragili – ha spiegato uscendo dall’ospedale pediatrico Meyer di Firenze -. La mia indicazione è quella che partiremo il primo marzo, quindi sicuramente continueremo a tenere l’organizzazione che c’è ora in atto”.

Oltre alla quarta dose, la cui somministrazione sarà presto valutata anche per un pubblico più ampio, il generale Figliuolo ha fatto sapere che entro la fine di questa settimana arriverà il tanto atteso vaccino Novavax. “Ne riceveremo poco più di un milione di dosi che saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome – ha chiarito il commissario -. Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Per cui ci sarà possibilità di utilizzo anche di questo ulteriore vaccino”.

Tra gli altri temi toccati da Figliuolo anche quello relativo alla fine dello stato di emergenza Covid, prevista per il 31 marzo. “Di cose da fare ne ho – ha evidenziato il commissario – perché sono il comandante operativo di vertice interforze e se vedete quello che sta succedendo oggi nel mondo penso che di cose da fare ne ho perché da me dipendono tutte le forze nelle missioni operative, sia in Italia che all’estero – ha concluso -.Ci sono 37 missioni in atto, tre in Italia e 34 che spaziano in tutte le aree del mondo”.