Variante Omicron, primo caso individuato in Italia. E’ un cittadino campano rientrato dal Mozambico

La nuova variante del Covid-19 è stata individuata in un uomo che rientrava dal Mozambico, atterrato a Milano. E’ paucisintomatico, ovvero i sintomi sono lievi rispetto alla malattia. Il cittadino campano è vaccinato con due dosi, ed è stato messo in isolamento così come la sua famiglia ed i suoi contatti stretti: sono tutti in buone condizioni di salute e non accusano sintomi. Si tratta del “paziente zero” individuato dall’Istituto Superiore di Sanità.

Si muovono le Regioni di fronte alla nuova emergenza. Nel Lazio, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha detto: “E’ scattata la fase per andare a cercare la nuova variante. Sono stati rafforzati i controlli negli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie”. In Lombardia, secondo la vicepresidente assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, “l’obiettivo è avere un sequenziamento delle nuove varianti e, nell’eventualità, avere un contact tracing molto puntuale, tutte azioni che stiamo facendo e che faremo anche con questa variante, che sembra essere molto più contagiosa di quelle precedenti e quindi dobbiamo mantenere molto alta la soglia di attenzione e attendere maggiori informazioni da parte del mondo scientifico”. La Campania, secondo il governatore De Luca, “ha tempestivamente adottate tutte le misure precauzionali e si sta procedendo al sequenziamento del virus per verificarne la natura con certezza”.

Nelle scorse ore, altri casi di Omicron sono stati individuati in Europa. Belgio, Germania ed Olanda sono stati i primi paesi alle prese con la nuova variante, e dopo di loro anche la Repubblica Ceca. In Gran Bretagna il Governo ha deciso per il tampone molecolare e l’isolamento fino al risultato per coloro che entrano nel paese; in Israele stop ai turisti per due settimane, e quarantena per gli israeliani che rientrano in patria.