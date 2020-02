Viterbo, 16enne muore dopo dimissioni da ospedale

, nel viterbese, dove questa mattinaI suoisono stati i primi a trovarlaAurora non rispondeva e non si svegliava. È morta nel sonno, probabilmente, per cause ancora tutte da chiarire. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia locale, che hanno eseguito unnell’abitazione in cui la vittima viveva con i suoi familiari e ricostruito le ultime ore di vita della minore, che

Secondo quanto trapela dalle prime indagini dei carabinieri di Montefiascone, sembrerebbe che la giovane, nella giornata di ieri, fosse stata accompagnata dalla mamma all’ospedale Belcolle di Viterbo. Da qualche giorno, a causa di alcuni problemi personali, la ragazza aveva problemi di ansia, crisi di pianto e difficoltà a dormire. In ospedale era stata visitata, sottoposta ad alcuni accertamenti e dimessa attorno alle 16. Fino a sera la ragazzina non avrebbe manifestato problemi particolari e sarebbe andata tranquillamente a dormire. Poi questa mattina la tragedia.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato una task force di ispettori all’ospedale di Belcolle per “accertamenti”. La verità è affidata all’autopsia e agli altri accertamenti medico-legali disposti dal sostituto procuratore della Repubblica di Viterbo, Eliana Dolce, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Il procedimento, coordinato dal Procuratore Paolo Auriemma, è al momento contro ignoti. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia che verrà svolta martedì presso l’ospedale di Viterbo. Contestualmente verranno raccolti i dati relativi allo stato di salute della ragazza. Massima attenzione anche da parte della Regione che ha disposto un audit clinico sul decesso della giovane.