27enne trovato senza vita in casa dalla madre. Forse un malore la causa

Morte ad oggi misteriosa quella che riguarda un giovane vicentino di 27 anni, Claudio Scalco Pigatto, rinvenuto nei giorni scorsi senza vita nella sua casa di Casale, nel comune di Vicenza. A tentare di salvarlo, dopo essersi accolto che il figlio non dava più segni di vita mentre si trovava coricato in camera da letto, la disperata madre che si è prodigata nelle manovre di rianimazione in attesa del sopraggiungere dei soccorsi del 118. Ormai, però, era tardi per il 27enne, giunto esanime al S. Bortolo dove è stato dichiarato il decesso. Operaio di professione, negli ultimi tempi era in cerca di nuova occupazione. L’ipotesi della morte naturale potrà essere confermata o smentita dall’autopsia, disposta dalla Procura.

Il funerale del giovane uomo si terrà già nella mattinata di oggi alle 10.45 nella chiesa parrocchiale della frazione cittadina del capoluogo berico, dedicata a Santa Maria Assunta, in strada Casale. La salma giungerà dall’ospedale di Vicenza per essere consegnata all’altare e ai familiari. Claudio lascia la madre Bianca e tanti zii e cugini addolorati alla notizia della sua morte improvvisa quanto inspiegabile, tutti che si sono stretti attorno alla donna dopo la drammatica perdita del suo unico figlio.

Solo tra qualche settimana gli esiti dell’esame autoptico potranno dare risposte certe sulle causa della prematura dipartita del giovane vicentino.