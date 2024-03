Pastore tedesco rischia di annegare nel Bacchiglione: “Mia” portata in salvo dai pompieri

Salvataggio di animali in scena nella tarda serata di lunedì a Casale, quartiere di Vicenza città, su una sponda del fiume Bacchiglione, dove un cane femmina di pastore tedesco ha rischiato di annegare dopo essere finita in acqua. Dopo la richiesta di aiuto inoltrata al 115, è stato attivato il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza per portare in salvo “Mia“, questo il nome della cagnolona che rischiava di affogare vista la corrente e la piena ancora in corso.

Dopo essere giunti in strada Casale e aver preso subito contatto con la comprensibilmente preoccupata proprietaria dell’animale domestico, gli operatori hanno messo in acqua il canotto di salvataggio e hanno raggiunto Mia sull’altra sponda, quella opposta rispetto al punto raggiungibile con i mezzi.

L’esemplare di pastore tedesco si era avventurato a nuoto in acqua, per motivi ignoti, ed era riuscito a stento a raggiungere la sponda opposta, senza aver modo di risalirla e di fatto rimanendo bloccata, bagnata fradicia e impaurita. I pompieri accorsi dalla sede 115 di Vicenza, anche con personale soccorritore fluviale e i sommozzatori specializzati. hanno raggiunto l’altra riva utilizzando un gommone da rafting, riuscendo ad afferrare il cane e riportandolo alle carezze della sua proprietaria in ansia.

Quest’ultima, una donna vicentina residente nella zona lunedì sera uscita in passeggiata come d’abitudine in compagnia della quattro zampe, al termine delle operazioni di soccorso animali andate a buon fine non ha mancato di ringraziare sentitamente i vigili del fuoco che si sono adoperati, poi rientrati in caserma un’ora dopo la chiamata di emergenza.