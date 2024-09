Alluvioni e frane in Emilia Romagna: protezione civile veneta e vicentina già sul posto

Il ciclone Boris e le piogge continue da ieri mattina sull’Emilia Romagna stanno devestando quattro province: esondazioni, frane, allagamenti e mareggiate si segnalano nelle province di Bologna, Forlì, Cesena e Rimini, dove le scuole rimarranno chiuse in base elle ordinanze dei Comuni. E mentre sale l’apprensione per il livello dei fiumi e il sindaco di Faenza ha invitato i cittadini a salire ai piani alti degli edifici, la Protezione Civile veneta sta raggiungendo le zone dove le situazione è più critica.

Lo ha annunciato l’assessore regione Giampaolo Bottacin in tarda serata: “Sono partite questa sera per Faenza – ha spiegato – due squadre dalla Città metropolitana di Venezia e due dalla Provincia di Rovigo con destinazione Emilia Romagna”. Altre due squadre veneziane, due dalla Provincia di Padova, una dalla Provincia di Treviso e una squadra Saf dalla Provincia di Vicenza sono partite intorno alle 21,30.

“Oggi ho sentito la collega reggente la Regione Emilia Romagna – ha aggiunto Bottacin – che mi ha confermato la situazione di criticità a cui abbiamo immediatamente risposto. I volontari partiti sono a disposizione per i primi interventi serali/notturni.

Fra le zone più critiche, la situazione è diventata particolarmente complessa a Modigliana sull’Appennino in provincia di Forlì-Cesena: qui confluiscono tre corsi d’acqua, che sono esondati. Esondato anche l’Idice a Monterenzio (Bologna). La situazione si rivela particolamrnte preoccupante anche perchè il maltempo imperverserà in Emilia romagna e Marche anche domani.

I volontari vicentini

Due volontari della Protezione Civile Valle Agno sono partiti come squadra Scouting in quanto hanno effettuato nei mesi scorsi il corso specialistico: con un funzionario regionale effettueranno la ricognizione per conto della Regione Veneto con l’obiettivo di valutare come organizzare i gruppi in arrivodomani.

Come detto, una squadra Saf (salvamento fluviale) della Protezione Civile Pasubio Alto Vicentino è già partita poco dopo le 21,30 di mercoledì sera, 18 settembre, in direzione di Faenza.