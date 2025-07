Nuova ondata di pioggia e grandine con vento forte, cassonetti in strada (VIDEO) e altri danni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una terza fase ravvicinata di maltempo, se si considerano le folate di vento con pioggia della prima serata di lunedì e della notte scorsa, si sta abbattendo nel tardo pomeriggio odierno in buona parte del territorio vicentino.

Ancora piante le cui radici cedono e cadono al suolo e distacco di tendoni e altri materiali come lamiere e pannelli delle fabbriche che finiscono in strada trasportati dal vento, con molteplici richieste di intervento inoltrate ai vigili del fuoco a partire dalle 17 di oggi. Da aggiungere ai 47 “spedizioni” delle ultime 24 ore.

Perfino i cassonetti finiscono sulla carreggiata creando potenziali pericoli per automobilisti e utenti della strada, spinti dalle raffiche di vento (vedi video, realizzato in zona industriale di Santorso). Da Vicenza, dove è stato proclamato lo stato di attenzione e sono stati chiusi i parchi pubblici della città, così come a Schio e in generale l’area dell’Altovicentino dove si è assistito a una corposa grandinata insieme al temporale. Si segnalano decine di interventi in corso con interessamento anche dei volontari di Protezione Civile oltre che dei pompieri dislocati dove necessario per le emergenze. Rami e piante sradicate hanno provato sempre a Schio danneggiamenti ad automobili lasciate in sosta, in zona industriale “dei laghi”, in via Lago di Costanza. Sul posto i pompieri.

Problematiche varie si ripercuotono sul traffico di fine giornata lavorativa in più punti della provincia, da Vicenza città dove all’incrocio dell’Albera è caduta una pianta a Monteviale, dove una via risulta ostruita. Si dovrebbe trattare dell‘ultimo passaggio di perturbazioni intense a forte instabilità meteo prima del ritorno del tempo sereno.

L’allerta gialla che riguarda l’area del bacino Brenta e Bacchiglione permane comunque attiva fino alle 14 di mercoledì 9 luglio.

