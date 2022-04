Auto fuori controllo abbatte colonnina del gas e recinzione: ferita una donna

Un altro grave incidente costella le cronache recenti del territorio Bassovicentino, e ancora una volta è accaduto in pieno giorno. La richiesta di soccorso al 118 è partita nelle prime ore del fine settimana appena concluso, sabato mattina, da Pojana Maggiore, dove una vettura è finita fuori strada disintegrando la parte anteriore dopo aver divelto una centralina del gas e sfondato la recinzione di un’abiatzione.

All’interno dell’automobile incidentata si trovava la sola guidatrice, una vicentina residente nella zona e al volante di una vettura Bmw 520, rimasta ferita in maniera seria ma – salvo complicazioni successive al ricovero – che non risultava in pericolo di vita.

Dopo la segnalazione ai numeri di emergenza da parte dei vigili del fuoco, effettuata da alcuni residenti subito accorsi in strada dopo il gran botto avvertito alle 7.50 dell’altro ieri, sul posto sono giunti i sanitari del Suem con un’ambulanza, i vigili del fuoco di Lonigo e anche una pattuglia di polizia locale per i rilievi. I soccorsi si sono concentrati in via Contellena, strada prevalentemente rettilinea che attraversa la campagna di Pojana Maggiore. Rimane per il momento sconosciuta la causa della perdita di controllo del mezzo.



I pompieri vicentini si sono occupati di mettere in sicurezza la Bmw dopo aver provveduto a tappare provvisoriamente con dei cunei di legno la perdita di metano, fino all’intervento dei tecnici della rete gas. La donna rimasta ferita, invece, è stata presa in cura dal personale del Suem e trasferita in codice giallo al pronto soccorso all’ospedale di Noventa Vicentina. Si tratta dell‘ennesimo incidente stradale a pochi giorni uno dall’altro nell’area sud della provincia berica: dopo la disgrazia di Agugliaro di otto giorni fa, nella stessa Pojana sulla strada “della Cicogna” un altro schianto recente con feriti.