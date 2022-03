Frontale tra due auto nella provinciale della Cicogna, due donne e un uomo all’ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Terribile incidente quello avvenuto poco prima delle 14 di oggi, 31 marzo, in via Castello a Pojana Maggiore. Il sinistro è avvenuto tra due veicoli che si sono scontrati frontalmente. Una Ford Fiesta, guidata da un uomo di 52 anni, viaggiava dal centro del piccolo comune verso Montagnana quando ha impattato violentemente contro una Citroen Xara che giungeva dalla direzione opposta. A bordo del secondo mezzo due donne, mamma e figlia. La conducente 63enne non è riuscita ad evitare l’impatto, le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli agenti, in questo momento su luogo per i rilievi.

Tutti e tre gli occupanti delle vetture sono stati trasportati all’ospedale dal personale del Suem giunto rapidamente nella provinciale della Cicogna. Ad avere la peggio è stato l’uomo, ora è ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso. Mentre le due donne sono state trasportate al nosocomio di Noventa Vicentina dove si stanno facendo accertamenti più approfonditi. Intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e per liberare l’asfalto dai rottami.