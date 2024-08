Coppia di scalatori vicentini ferita da una scarica di sassi sulle Pale di San Martino

Una coppia di alpinisti del bassanese è stata colpita oggi da una scarica di sassi mentre si trovava sulle Pale di San Martino. I due, una donna di 27 anni di Tezze sul Brenta e un uomo di 32 di Marostica, sono stati investiti dalla scarica di pietre mentre si trovavano al quinto tiro della via Spigolo Franceschini al Dente del Rifugio nel gruppo delle Pale. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11 da uno dei due componenti della cordata e da un’altra cordata vicina.

La Centrale Unica di Emergenza trentina ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre in piazzola si preparavano gli operatori della Stazione Primiero del Soccorso Alpino e Speleologico. L’elicottero è volato in quota ed ha verricellato in parete il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, che ha raggiunto i due infortunati, coscienti, in sosta.

In accordo con la dottoressa, è stata evacuata per prima la alpinista che, per i possibili politraumi riportati nell’incidente, si trovava in condizioni più gravi rispetto al compagno. La donna è stata trasferita alla piazzola del vicino Rifugio Treviso, dove è stata presa in carico dall’equipe sanitaria. Successivamente, con una seconda rotazione, l’elicottero è tornato in parete per recuperare anche il compagno di cordata che presentava un trauma facciale. Dopo essere stati stabilizzati, entrambi gli infortunati sono stati elitrasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento.