Avviate ricerche per il 39enne di Magrè irreperibile dalle 5 di stamattina

E’ partito da casa probabilmente con un peso nell’animo Michele Nico, 39enne residente a Magrè di Schio del quale non si sa più nulla dalle prime ore di oggi mercoledì 21 agosto, quando verso le 5, a bordo della sua Honda Jazz di colore bianco, si è allontanato da casa senza fornire indicazioni ai proprio cari.

A preoccupare in particolare la moglie Chiara che ha quindi allertato i Carabinieri, il fatto che per tutto il giorno Michele non si sia fatto vivo, lasciando l’abitazione senza portafogli e senza il proprio telefono cellulare: di fatto è quindi irraggiungibile. Michele è salito in auto indossando una t-shirt grigio scura e pantaloni blu scuro del pigiama oltre a ciabatte marroni tipo “Birkenstock”. E mentre crescono le condivisioni via social per avere notizie dell’uomo prima che cali la sera, sulle sue tracce si è attivata come di consueto la macchina delle ricerche.