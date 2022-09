Doppio tamponamento tra tir in 10 km sull’A4: traffico in tilt per metà mattinata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La buona notizia del giorno è che non si registrano persone ferite nei due tamponamenti registrati stamattina tra i caselli di Montebello Vicentino e Soave, lungo l’autostrada A4 in direzione di Venezia. Ma a questa, ne consegue quella legata ai disagi del traffico lungo l’importante arteria a pedaggio, con disagi prolungati per camion e auto per tutta la prima parte della giornata di giovedì.

Nelle fasi “clou” di imbottigliamento, prima che le segnalazioni dei due incidenti fossero recepite dagli utenti in transito, si sarebbero raggiunti gli 8-10 chilometri di coda. Con il flusso di veicoli deviato sulla Sr11 da Verona a Vicenza , creando anche sulla rete stradale libera problemi alla circolazione fino a circa le 10.30 di stamane.

A rendere più laboriose le operazioni di ripristino della sicurezza in autostrada prima, e la non certo agevole rimozione dei mezzi incidentati poi, è stata la tipologia dei veicoli coinvolti nel primo tamponamento nei pressi dell’uscita di Montebello, con impatto tra due articolati. I conducenti dei camion non avrebbero riportato ferite significative, solo qualche graffio, chiedendo subito il supporto della società di gestione del tratto.

I rallentamenti si sono via via risolti dopo le “punte” di code chilometriche che hanno messo a dura prova la pazienza di pendolari e viaggiatori su ruota di stamattina, in un tratto di strada negli ultimi mesi falcidiato di incidenti diurni con conseguenti paralisi del traffico veloce. Verso mezzogiorno, poi, un nuovo blocco in via di smaltimento.