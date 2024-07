Manto stradale da rifare: “chiude” la Tangenziale Sud di Vicenza nel week end

Si prospetta un fine settimana di parziali disagi nel traffico intorno alla città di Vicenza e a Torri di Quartesolo, in ragione del programmato intervento di riasfaltature di un tratto di circa 2,5 chilometri lungo la Tangenziale Sud. Snodo viario importante intorno alla città capoluogo in particolare per il collegamento ai caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest per l’autostrada A4 e le zone industriali periferiche.

Chiusura prevista a partire da venerdì sera (dalle 21) fino all’alba di lunedì prossimo, 15 luglio, con riapertura alla libera circolazione dei veicoli alle 6 del mattino. Il segmento della tangenziale berica interessato dall’attività di rifacimento della pavimentazione stradale va dal km 7+300 al km 9+700, in entrambe le carreggiate (dunque sia in direzione Torri di Quartesolo che in direzione Vicenza Est).

La società di gestione della rete stradale – la tangenziale è affidata alla “Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova” – informa tutti gli utenti che saranno installati già nelle prossime ore gli opportuni cartelli con le indicazioni, sul posto nei due varchi di ingresso. “I viaggiatori provenienti da Vicenza Ovest e diretti a Torri di Quartesolo dovranno uscire al casello di Vicenza Est mentre quelli provenienti da Torri di Quartesolo e diretti a Vicenza Ovest non potranno accedere in Tangenziale Sud di Vicenza. Le deviazioni saranno segnalate sul posto. La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni”.

La programmazione degli interventi di asfaltatura, come da prassi consolidata, ormai, va nella direzione di effettuare i lavori nella stagione estiva e in coincidenza con il week end, in modo da limitare al minimo i disagi per gli utenti.