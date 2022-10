La Finanza “blocca” l’editore di Rete Veneta per indebite pressioni e minacce ai vertici di Ulss 7

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Su indicazione della Procura della Repubblica di Vicenza la Guardia di Finanza di Bassano del Grappa ha imposto lo stop immediato e perentorio all’attività di editore a Giovanni Jannocopulos, imprenditore vicentino legato alle emittenti televisive regionali Rete Veneta e Antenna Tre. Nei suoi confronti è stata emessa oggi un’ordinanza applicativa della misura cautelare, in seguito alle indagini sul suo conto scaturite da una denuncia presentata quasi un anno fa dal direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza, nel novembre del 2021.

Nei confronti del dirigente dell’azienda sanitaria sarebbero state esercitati delle “pressioni” da parte dell’influente editore, come recita la nota della Procura berica, passando poi alle minacce e a una campagna mediatica denigratoria nei confronti diretti ed “esclusivi” del manager trevigiano di origine sia sotto profilo professionale che personale. Indebite richieste pressanti di “rimozione” dello stesso Bramezza sarebbero state rivolte infine da Jannacopulos in sede politica in Regione Veneto.

Una sorta di “persecuzione” mediatica innescata, secondo lo stato attuale delle indagini, dal rifiuto opposto dal direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana a concedere favori e privilegi a diverse figure vicine all’editore. L’intento, secondo quanto riporta la nota da palazzo del palazzo di giustizia, sarebbe stato quello di “indurlo a compiere atti contrari ai doveri di ufficio, avviando poi una deliberata e continuativa campagna denigratoria attraverso le emittenti televisive Rete Veneta e Antenna Tre”. A confermare la tesi accusatoria ora messa “nero su bianco” dalla Procura di Vicenza ci sarebbero numerose intercettazioni telefoniche e testimonianze, oltre ai servizi video dei giornalisti acquisiti nel corso delle indagini.

Ad aggravare la posizione di Jannacopulos la circostanza in cui, presentandosi al dirigente sanitario come portavoce dell’associazione Elios – una rete Onlus prodiga di donazioni all’ospedale San Bassiano in passato -, avrebbe in prima persona “con insistenza e toni perentori” fatto delle richieste di spostamenti e aspettative di medici operanti all’interno dell’ospedale, promettendo in cambio “visibilità e tranquillità” sotto il profilo mediatico. In altre parole, quindi, veniva proposto uno scambio di favori non avvallato da Bramezza, divenuto poi lui stesso oggetto di discredito fino ad arrivare allo scherno personale.

Andando ben oltre il tentativo di creare dissenso intorno alla figura del “dg” e fare pressioni agli alti vertici regionali per indurne la rimozione dall’incarico. E’ attesa per le prossime ore di oggi una dichiarazione da parte di Carlo Bramezza, come primo commento alla notizia dell’interdizione di Giovanni Jannacopulos dalle sedi delle due emittenti televisivi. Minacce a pubblico ufficiale è il principale capo d’accusa a cui, nel futuro prossimo, l’imprenditore dell’informazione dovrà rispondere in sede di processo, salvo altri colpi di scena.

Nel frattempo, pur rimanendo a piede libero e con sostanziale “facoltà di parola” attraverso altri canali di comunicazione, Jannacopulos non potrà avvalersi in alcun modo degli apparati di informazione consueti, “dove l’indagato svolgeva di fatto attività di direzione e di gestione” alla luce del divieto imposto da oggi fino a data da destinarsi.