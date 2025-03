Motociclista 27enne ricoverato al San Bassiano dopo lo scontro con auto. E’ grave

Incidente stradale con feriti domenica pomeriggio ad Angarano, alla periferia del quartiere di Bassano del Grappa in strada Rivana. Ad avere la peggio un giovane di 27 anni, unico in sella al motociclo di marca Ktm, sbalzato sull’asfalto dopo l’impatto frontale all’incrocio con via Palladio. Il pilota della moro di colore nero ha riportato lesioni serie, con ricovero rapido all’ospedale San Bassiano poco lontano dal luogo del fatto.

Il 27enne trevigiano, originario di Castelfranco Veneto, una volta preso in carico dall’équipe del polo medico è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici per verificare la presenza di lesioni interne oltre alle fratture da valutare.

Prognosi riservata in attesa di un aggiornamento delle condizioni di salute del ragazzo ferito con cauto ottimismo sul suo recupero, una volta riscontrata l’assenza di problematiche agli organi vitali. Non sarebbe quindi in pericolo di vita, salvo complicazioni che ci si augura non insorgano. Illeso invece un altro giovane coinvolto nell’incidente, un 25enne alla guida della Citroen C3. Si tratta di un vicentino, residente nel paese di Tezze sul Brenta, subito attivo nei soccorsi al motociclista.

Dei rilievi e della gestione della circolazione in loco si è occupata la pattuglia di Carabinieri inviata dalla stazione locale dell’Arma. Riguardo alla dinamica che ha portato allo scontro tra i due veicoli pare che la vettura stesse per svoltare a sinistra, proprio al sopraggiungere della motocicletta nel tratto rettilineo sulla carreggiata di marcia opposta. Danneggiati sia il cofano che il parabrezza della Citroen, segni inequivocabili della violenza dell’impatto.