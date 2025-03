Previsioni 17-19 marzo, arriva la neve a “quote collinari”. Poi le gelate in pianura

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Dopo una settimana di correnti miti e atlantiche che hanno portato oltre 150 mm di pioggia sulle Prealpi vicentine, è ora in atto un netto cambio della circolazione. Infatti una massa d’aria molto fredda di origine continentale, dalla Russia scende di latitudine fin verso il nord Italia. Questa sul Vicentino prima porterà della instabilità associata a deboli nevicate fino a quote collinari, poi col rasserenare del cielo anche a delle gelate notturne in pianura.

Lunedì 17 marzo

Dopo una mattinata variabile, nel pomeriggio arriveranno da est correnti via via più fredde che andranno a formare i primi rovesci sparsi sulle Prealpi, in discesa verso le alte pianure. La quota neve inizialmente sarà intorno ai 1200 metri, ma col passare delle ore questa tenderà a calare gradualmente. Un nucleo precipitativo più intenso in tarda serata si sposterà dal Trevigiano verso l’Altovicentino, indicativamente tra le ore 22 e 3 della notte. Sarà in queste ore che la neve arriverà fino a quote collinari di 500 metri circa, anche meno nei rovesci più intensi. Temperature in sensibile calo dal tardo pomeriggio. Sono attesi generalmente 5/10 mm di pioggia sull’alta pianura, meno sul medio e basso Vicentino. Mentre arriverà una spruzzata di neve tra i 500 e 800 metri, oltre i 1200 sono attesi dai 10 ai 15 cm di neve fresca, con punte di 20 sulle Piccole Dolomiti.

Martedì 18 marzo

Nel primo mattino ancora cielo nuvoloso lungo la fascia prealpina, mentre in pianura ci saranno già le prime schiarite. Nel pomeriggio/sera ampi rasserenamenti in tutta la provincia. Correnti fredde da est manterranno le temperature basse per il periodo, in pianura estremi termici tra 1 e 10 gradi. In montagna clima rigido con temperature massime a 1500 metri non oltre i -3/-4 gradi.

Mercoledì 19 marzo

Dopo l’aria fredda affluita da est e la prima notte serena, sono da attendersi sul Vicentino, diffuse gelate in pianura con valori fino a -1/-2 gradi. Durante il giorno le temperature massime tenderanno ad aumentare registrando punte di 12 gradi. Giornata serena e limpida su tutto il territorio.

Tendenza nel lungo termine

Bel tempo fino a venerdì mattina. Nel fine settimana poi torneranno nuovamente correnti più umide e miti di origine atlantica che porteranno ancora piogge e neve a quote medio/alte.