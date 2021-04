Precipita in parapedio durante il decollo: grave un bassanese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave infortunio per un appassionato di parapendio bassanese, rimasto gravemente ferito oggi sul monte Penegal, in provincia Bolzano.

Si tratta di un 32enne: è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere precipitato per cause in corso di accertamento.

Quelloche è accertato è che il pilota bassanese avrebbe perso il controllo della vela durante il decollo, cadendo da un’altezza di 70 metri. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso: il 32enne è stato recuperato con il verricello e portato all’ospedale di Bolzano.