Rubano dall’auto in sosta, individuati grazie a telecamere e Targa System

Potrebbe costare caro a due fratelli il furto perpetrato ai danni di una vettura in sosta. A far risalire ai due ladri provetti, la tecnologia con cui la Polizia Locale Alto Vicentino ha condotto le indagini.

Il fatto risale ancora alla mattinata del 4 febbraio scorso quando una coppia si è recata a Valli del Pasubio e infine a passo Xomo, per passare qualche ora di spensieratezza immersi nella natura. Nel primo pomeriggio, nell’andare a riprendere la propria auto, la coppia ha

ha scoperto suo malgrado come ignoti avessero nel frattempo infranto un vetro del mezzo prelevando tutti gli effetti personali contenuti all’interno.

Gli agenti del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio, ricevuta la denuncia, hanno provveduto ad eseguire una specifica attività d’indagine incrociando quanto rilevato da telecamere e varchi Targa System. Un’attiva senz’altro proficua, che ha permesso l’individuazione degli autori del furto e del mezzo utilizzato per la commissione

del reato.

A seguito quindi di una successiva perquisizione delegata, la Polizia Locale ha così sequestrato il mezzo e ad acquisito ulteriori fonti di prova: il tutto è stato posto come di rito a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Gli autori, fratelli (uno 28enne e l’altro 24enne) sono stati deferiti per furto aggravato in concorso: chiesto inoltre il Foglio di Via Obbligatorio per 3 anni dal comune di

Valli del Pasubio.

in copertina immagine di repertorio